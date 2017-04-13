母車禍重創頭部行為退化 侯怡君PO影片：我在 「消費父母」
侯怡君出道多年，不僅戲劇邀約不斷，主持《豬哥會社》更榮獲「金鐘綜藝節目主持人獎」，表面看似光鮮亮麗，其實父親罹患夜盲症、母親車禍智力退化，兩個弟弟在國外留學，一人得扛起家中經濟重擔，而昨天PO出與母親互動影片，讓粉絲直呼好不捨。
侯怡君PO出與母親對話影片，只見母親邊摳牙沒坐相的半躺在椅子上，過程中不斷要求母親坐好，無奈母親絲毫聽不進去，讓她大嘆「難不成要我比手語嗎」，未料母親竟頻頻朝她比中指，讓她直呼「很沒有禮貌，你是小孩子嗎」，這時母親才乖乖「就範」，對此侯怡君也表示他確實在「消費父母」，會PO這段影片是希望能喚起社會重視，並且希望能為父母做些什麼，最後她更表示「我的天兵媽媽，她就像孩子一樣，只要她快樂一切都不重要」，也讓粉絲大為感動為她打氣。
(中時電子報)
關鍵字：侯怡君
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