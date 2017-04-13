中市15條溪流封溪護魚 6／1起開罰

台中市目前共有15條溪流為封溪護魚禁漁河段，原本台中市政府公告在此15條河段第1次採捕水產動物經查獲，如態度良好並將水產動物放回溪流者不罰，但農委會漁業署要求仍應依《漁業法》開罰；市府因配合自今年6月1日起改為直接依法核處3萬元以上15萬元以下罰鍰，請民眾注意勿觸法。

台中市海岸資源漁業發展所表示，為維護河川生態環境並促進溪流生物多樣性，台中市實施護魚措施，至今共公告15條溪流為封溪護魚禁漁河段，包括東勢區的中嵙溪與軟埤坑溪、新社區的食水嵙溪與抽藤坑溪以及和平區的烏石坑溪、北坑及中坑溪、雪山坑溪、觀音溪、橫流溪、裡冷溪、竹林溪、裡都溪、東卯溪、有勝溪等，這幾條河段均禁止採捕任何水產動物；而外埔、大甲、大安區的溫寮溪則自102年起僅禁捕「鰻魚」。

海岸資源漁業發展所指出，以上河段除和平區烏石坑溪之外，自今年6月1日起依照《漁業法》規定，第1次被查獲使用任何方式採捕水產動物，即處3萬元以上15萬元以下罰鍰，而和平區烏石坑溪則已於105年7月1日起開始實施。

海資所強調，前往溪邊釣魚前請先參閱海資所公布的「台中市封溪護魚禁漁河川溪流表」，並須特別留意釣魚現場周遭是否有設置市府禁漁公告告示牌，以免違規受罰。

(中時)