仁慈醫院濯足禮 院長親自為病患洗腳
天主教新竹縣湖口仁慈醫院13日舉行「濯足禮」活動，院長張達人親自為失智症長輩及10樓護理之家長者們行洗腳服侍，除了自己以大家長身分親做表率來服務他人，也希望被服務的長者與病患能夠早日康復。
仁慈醫院指出，濯足禮原是猶太人的風俗，在古代是由僕人為接受招待的客人與主人洗腳，但耶穌竟為門徒做此事，讓門徒大為驚訝，原來耶穌是為了教導門徒相愛、謙卑服侍。
今天上午，湖口仁慈醫院特別辦理濯足禮活動，邀請院內失智症病患及10樓護理之家長者，在大廳由院長張達人親自為他們洗腳，以院長大家長身分願意屈膝謙卑做為愛德表率來服務他人，除感謝長者帶來的許多人生寶貴的生活經驗與智慧，也勉勵所有醫療同仁能彼此相服務大眾。
天主教會神父高征財則指出，院長張達人為院內病患與長者洗腳，蹲下來為各種在人生路途上歷經痛苦與傷痕的人們洗去痛苦與憂傷，也宣示這即是仁慈醫院的核心精神。
(中時)
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