犀牛老爹作品金剛犀牛 首獲威尼斯公共空間展

施力仁以犀牛為創作主題，他的作品《金鋼犀牛》，將站上威尼斯雙年展公共空間區舞台。（馬瑞君攝）

施力仁以犀牛為創作主題，他的作品《金鋼犀牛》，將站上威尼斯雙年展公共空間區舞台。（馬瑞君攝）

施力仁的作品《金鋼犀牛》，將站上威尼斯雙年展公共空間區舞台。（施力仁提供）

外號「犀牛老爹」、台灣藝術家施力仁，近年犀牛雕塑作品，深受收藏家喜愛，他以《金鋼犀牛》作品，首獲在今年威尼斯雙年展公共空間展出的華人藝術家，沒想到一波多折，作品在船班運往威尼斯途中遇上船難，目前狀況不明，他緊急趕工準備再以另一作品以空運方式運往威尼斯，期望讓犀牛英姿如期站上威尼斯舞台。

《金鋼犀牛》是施力仁的代表作品之一，從泥塑、模具到鍛造耗時費工，作品高近9公尺、重約5噸重，施力仁耗費700多個工作天，以數百片不鏽鋼板手工打造，從自然化犀牛、到人格化犀牛，再到機械結構性西年，隱喻人類進化過程，價格為台幣3000萬元，目前僅在台北信義區、上海和北京有3件作品。

施力仁獲邀在威尼斯雙年展公共空間區展出，卻是由荷蘭藝術基金邀約策展、經威尼斯政府評審通過；他說，從去年12月通過後，連續趕工28天，才從天津港船運送出，沒想到這個月4日傳出該貨船出海遇上船難，其中有5000多個貨櫃被燒毀，目前船班雖仍在航行中，但作品完整性仍是未知數，但他有信心：「金剛不滅！」

為保險起見，施力仁再向上海收藏家商借另一件《金鋼犀牛》，準備以空運方式運往威尼斯，但因作品大、重量又重，他只得再耗費40多個工作天先卸下犀牛頭，等到運往威尼斯後再組裝。

雖然參展過程一波多折，施力仁卻相當有信心，一定要在以犀牛作品站上威尼斯舞台，他表示：「孔子說犀牛乃神獸仁犀。」中國古人崇拜犀牛，因為它體現一種執著的力量、一種近乎執拗的蠻力，也像是他持續犀牛主題創作數十年堅持的力量，他希望透過犀牛作品的演化，呼籲對生態環境的關心，表達對人類生存境遇的憂慮。

(中時)