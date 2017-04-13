明倫國中美術班巧手 高難度紙雕重現世界地標
員林市第18屆美術設計聯展，13日上午在崇實高工登場，明倫國中美術班一年級學生挑戰高難度紙雕模型，巧手呈現世界各地知名地標建築，細緻做工十分吸睛。
知名的倫敦大笨鐘、冰島大教堂、馬雅金字塔和雪梨歌劇院等等，在美術班學生巧手下變成縮小版模型，立體精巧的紙雕，精心處理呈現窗戶、廊柱等細節，還有人以噴漆上色，為建築外觀增添色彩。
製作冰島大教堂張祐禎說，在大家決定要做世界各國知名地標建築主題後，上網搜尋看到冰島最大的教堂，立刻被它美麗又獨特的外觀吸引，花費一個多月才完成，非常有成就感。
曹芷榕說，為了製作英國倫敦知名的大笨鐘，從繪製平面設計圖到化為立體的過程，曾不小心貼錯導致重來，底座更因不慎壓折到爛掉需從頭來過，差點趕不及參展。
選擇製作馬雅金字塔的吳益辰，連午休和補習完回家的時間都不放過，耗費近兩個月，完成細緻的樓梯雕刻，還以噴漆增色；完成雪梨歌劇院的陳韋蓁也說，立體紙雕建築難度真的很高，只要比例不正確就組合不起來，充滿挑戰，直說下次若有機會還要學習製作不同主題。
員林市長張錦昆表示，聯展集結發表社大、科大、高中職和中小學，共8校設計相關科系或美術班學生逾千件作品成果，今年主題為「美麗‧員林‧美力」，展出各種媒材畫作、家具、建築或服裝造型設計等，琳瑯滿目，非常有看頭，展期至4月18日，歡迎大家踴躍來欣賞。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。