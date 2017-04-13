明倫國中美術班巧手 高難度紙雕重現世界地標

員林市明倫國中美術班一年級的張祐禎(右起)、曹芷榕製作的冰島大教堂和英倫大笨鐘，外觀立體又精緻，十分吸睛。（謝瓊雲攝）

吳益辰的馬雅金字塔，廊柱、樓梯細節非常精緻，還以噴漆上色增添建築本色。（謝瓊雲攝）

陳韋蓁挑戰高難度的雪梨歌劇院，雖然不容易但仍堅持完成。（謝瓊雲攝）

員林市第18屆美術設計聯展今天登場，明倫國中美術班的紙雕建築十分吸睛。（謝瓊雲攝）

員林市第18屆美術設計聯展，13日上午在崇實高工登場，明倫國中美術班一年級學生挑戰高難度紙雕模型，巧手呈現世界各地知名地標建築，細緻做工十分吸睛。

知名的倫敦大笨鐘、冰島大教堂、馬雅金字塔和雪梨歌劇院等等，在美術班學生巧手下變成縮小版模型，立體精巧的紙雕，精心處理呈現窗戶、廊柱等細節，還有人以噴漆上色，為建築外觀增添色彩。

製作冰島大教堂張祐禎說，在大家決定要做世界各國知名地標建築主題後，上網搜尋看到冰島最大的教堂，立刻被它美麗又獨特的外觀吸引，花費一個多月才完成，非常有成就感。

曹芷榕說，為了製作英國倫敦知名的大笨鐘，從繪製平面設計圖到化為立體的過程，曾不小心貼錯導致重來，底座更因不慎壓折到爛掉需從頭來過，差點趕不及參展。

選擇製作馬雅金字塔的吳益辰，連午休和補習完回家的時間都不放過，耗費近兩個月，完成細緻的樓梯雕刻，還以噴漆增色；完成雪梨歌劇院的陳韋蓁也說，立體紙雕建築難度真的很高，只要比例不正確就組合不起來，充滿挑戰，直說下次若有機會還要學習製作不同主題。

員林市長張錦昆表示，聯展集結發表社大、科大、高中職和中小學，共8校設計相關科系或美術班學生逾千件作品成果，今年主題為「美麗‧員林‧美力」，展出各種媒材畫作、家具、建築或服裝造型設計等，琳瑯滿目，非常有看頭，展期至4月18日，歡迎大家踴躍來欣賞。

(中時)