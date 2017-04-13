賊父為女偷手機 妻兒無依警主動獻暖

警方及鎖匠指導小朋友如何使用門鎖。（柯宗緯翻攝）

警方請瓦斯行送瓦斯。（柯宗緯翻攝）

哈爾濱所長陳孟兒主動上門關心。（柯宗緯翻攝）

林嫌為了女兒偷走早餐店老闆娘手機。（柯宗緯翻攝）

林嫌因兩件竊盜案遭通緝。（柯宗緯翻攝）

女兒想要手機，爸爸偷給她。高雄市三民區43歲林姓男子上月犯下一起竊盜案，他因前科累累，打零工維生，聽到國小女兒想要有一隻手機，礙於沒錢可買，動歪腦筋趁早餐店老闆娘不注意偷走手機遭逮；最近男子又因案遭通緝，被裁定收押，他哭著向警員說不忍妻兒無人照料，警方聽了為之心酸，主動登門到林嫌家中慰問，連忙安撫「放心叔叔不是來抓人的」。

警方指出，林嫌有詐欺、毒品等前科，家中經濟拮据，因為女兒一句話「希望跟同學一樣有自己手機」，他鋌而走險偷走早餐店老闆手機，當時警方找上門時，林嫌還告訴女兒：「手機是借來的，該還別人囉！」新聞露出後，轄區哈爾濱派出所也接獲不少民眾來電有意捐贈手機給林男女兒。

林嫌原本住在鳳山，後來搬到三民區，之前兩件竊盜案，因未收到法院通知書，而遭到通緝；4月6日警方循線在住家附近超商逮補反鎖，經法院裁定收押。他在去看守所途中，淚灑警車，想當妻兒跟著他過盡苦日子，現在又要進牢，沒人可以照料妻小，警方聞之鼻酸，4月8日登門主動給予協助。

哈爾濱所長陳孟兒表示，林家育有兩子，分別是小六女兒及小四兒子，全家租屋在三民區月租約5000元，登門時發現門鎖故障、沒瓦斯，立即請鎖匠幫忙換鎖，並通知瓦斯行，「他們也發揮愛心少算點」。

陳孟兒說，林妻在大賣場當清潔工，一人兼早晚班賺錢，月收入約2萬初頭，微薄薪水養一對兒女，因此特別準備2000元慰問金給林妻，離去前也特別囑咐林妻若有困難一定要告知，警方會提供協助並轉知社政單位。

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(中時)