政院投24.8億改善空汙 進行工商用鍋爐管制
記者呂雪彗／台北報導
行政院今(13)日宣布14項措施，進行空污大作戰。其中將祭出24.8億元，針對工業及商用鍋爐共6000座進行空污管制，要求改用燃氣鍋爐的乾淨燃料，減少污染排放。其中商用鍋爐包括飯店、醫院及學校，未來彰化、台北及高雄市，都將訂燃燒設備鍋爐加嚴標準，109年7月1日起加嚴全國鍋爐排放標準，每座平均補助40萬元。
此外，對餐飲業的油煙也將列入管制對象，要求7000家業者必須增設防制設備，將投入2.4億元，其中內政部會在特定區域（住宅區）禁設油型餐飲業。
另財政部和經濟部將針對進口紙錢進行查驗，加強其品質減少空污，將推紙錢焚燒數量2.2萬噸，推廣紙錢集中燒或減少節慶煙火炮竹，並由內政部研提及宣導紙錢燃燒具體可行替代作法。
(工商)
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