海島婚禮不夠看！世界7大海外結婚勝地 瀑布也上榜

在愛情之都「法國巴黎」接受求婚告白，感受世界級的浪漫婚禮！(圖/Booking.com繽客)

古典又現代的「英國倫敦」擁獨特風格，完美打造奢華典雅的皇家婚禮。(圖/Booking.com繽客)

婚禮不只是一場儀式，也是見證一段愛情的過程，有人選擇簡單舉辦和親友同樂，亦有人精心準備打造海外婚禮，即將結婚的新人們又將怎麼計畫自己的婚禮呢？迎來結婚旺季，全球住宿預訂網站今(13)日公布「世界7大結婚勝地」，比起海島婚禮，巴黎、倫敦、義大利度假小鎮、和加拿大尼加拉瀑布均榜上有名，獲得全球新人最佳好評。

到海外舉辦婚禮，向彼此大聲訴說婚姻誓言，夢幻程度讓許多新人嚮往，全球飯店及住宿線上預訂平臺Booking.com繽客根據用戶的海外婚禮評價，首度公開由全球旅客評選出來的7大人氣結婚勝地，上榜有法國巴黎、英國倫敦、義大利威尼斯、美國拉斯維加斯、澳洲雪梨、義大利拉維洛、及加拿大尼加拉瀑布。

舉世聞名的「愛情之都」巴黎，細數歷史遺產，從羅浮宮、凱旋門、凡爾賽宮到艾菲爾鐵塔，甚至街角一隅，都充滿著古典浪漫的氣息，多元面向吸引無數情侶到訪。英國倫敦城市風格古典又現代，嚮往威廉王子與凱特王妃婚禮的新人，不妨打造屬於自己的皇家婚禮，氣派奢華且典雅大方，另貝格萊維亞區以及肯頓市集也能感受富庶氛圍與都會採買時光，與另一半留下難忘的回憶。

運河密布的威尼斯訴說著商旅與藝術交會的過往，能隨著一只小船，牽著另一半的手徜徉於「水之都」的迷人風情之中。而炫目城市拉斯維加斯，讓許多人對這座全球娛樂之都迷戀不已，滿足不論是追求傳統盛大婚禮或是小型儀式的新人完婚願望。以海灘、歌劇院及港灣大橋聞名的雪梨，海水閃耀如藍寶石的光芒，襯托著歌劇院，適合舉辦海灘婚禮，或以城市為背景的摩登喜宴。

運河密布，訴說著商旅與藝術交會的過往，享受「義大利威尼斯」的不朽魅惑。(圖/Booking.com繽客)

另座落群山之中的義大利度假小鎮拉維洛，遠眺第勒尼安海，絕美的風景一直以來都受到無數旅客的喜愛，不論是被列為世界文化遺產的阿瑪菲海岸或是青翠的崖邊花園，都讓婚禮彷彿置身於仙境之中。而位處美國與加拿大邊界、世界3大瀑布之名的尼加拉瀑布，吸引新人在全世界知名又聲勢奔騰的瀑布旁交換戒指與誓詞，是全球旅客青睞的結婚勝地之一。

(中時電子報)