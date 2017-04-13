千萬超跑疑違規撞飛機車 騎士骨折送醫

巨大撞擊力造成紅色法拉利超跑車頭毀損嚴重，機車騎士受傷送醫。(民眾提供)

北市永吉路與忠孝東路口，今(13)日中午12時許，發生一輛紅色法拉利超跑與一輛重型機車發生擦撞車禍，導致年約25歲的男騎士右腿擦傷疑有骨折現象，意識模糊，經緊急送北醫救治，目前無生命危險。

警方調查，要價上千萬元的超跑疑似違規左轉，撞到對向機車，因巨大撞擊力道，導致超跑前保險桿掉落、車頭毀損嚴重，目前正由交警釐清事故原因與責任歸屬中。

(中時)