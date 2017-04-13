破繭重生的美麗攝影展 傳達生命奮鬥故事

新竹縣文化局推出「破繭重生的美麗」攝影展，邀大家一起走入彩繪後的美麗與自信。（陳育賢攝）

新竹縣文化局推出「破繭重生的美麗」攝影展，邀大家一起走入彩繪後的美麗與自信。（陳育賢攝）

有別於傳統用遮瑕或隱藏方式掩飾自己的疤痕，彩繪是利用突顯疤痕，讓傷者可以重新省視傷痕所帶來的意義。（陳育賢攝）

「能夠接納自己，才能拉近和別人的距離！」臉部平權代言人陳美麗、彩妝造型師馬家駒與一群經歷顏面或肢體受創、留有疤痕的勇敢朋友，即日起一同在新竹縣文化局推出「破繭重生的美麗」攝影展，邀大家一起走入彩繪後的美麗與自信。

陳美麗表示，「破繭重生的美麗─攝影展」是由10位傷友彩繪疤痕的攝影作品，希望傳達生命奮鬥的故事，創造另一種形於外的價值觀。

有別於傳統用遮瑕或隱藏方式掩飾自己的疤痕，彩繪是利用突顯疤痕，讓傷者可以重新省視傷痕所帶來的意義，讓疤痕可以不再是疤痕，也可以是美麗的藝術品，唯有破繭而出，從烙印中看見美麗的自己，才能自信的展現不完美的美麗，而此次展出活動的意義即是希望能啟發正向能量。

陳美麗也分享自己的人生故事，當年她從原本月入10餘萬、穿戴精品，現在人稱勝利組的生活中，因1場火災改變生命的歷程，經過3個月燒燙傷中心治療與4年的復健，才逐漸走出陰影。

但因傷疤產生了人際隔閡，讓她希望以藝術角度的重新詮釋，為重新出發的生命散發光芒。

「要愛自己，這是先決條件」，她總是這樣鼓勵身上烙有痕跡的朋友，這些紋理是獨特的，更是要好好珍惜視為榮耀的蛻變。

此次，陳美麗在造型師的巧思下，拍出搖滾龐克的外形，就像毛毛蟲蛻變成蝴蝶的展望，不被無形的障礙困頓阻隔，勇敢開創第2人生。

而今天恰巧到新竹縣訪問的美國加州州參議員史恆瑞（Henry Stern）在現場和陳美麗特別自拍合影，拿出手機建議重金屬樂團的造型，稱許新竹縣文化局展覽深具社教功能，也向陳美麗為顏面傷殘者爭取臉部平權的努力當面鼓舞。展覽詳情可至官網查詢或電洽03-5510201轉806。

(中時)