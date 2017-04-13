老翁全身癢難入睡 中醫內服外用治皮膚痼疾

台中慈濟醫院中醫師莊佳穎診斷游翁罹患「色素性紫靛性皮膚病」。（王文吉攝）

台中慈濟醫院中醫師莊佳穎（左）診斷游翁（右）罹患「色素性紫靛性皮膚病」。（院方提供）

中醫以馬齒莧、無患子等多種中藥材，製成外用洗劑，減少敏感皮膚受刺激。（院方提供）

游翁皮膚長年受脫屑紅斑所苦，就醫以擦藥膏為主，病情時好時壞。（院方提供）

經台中慈濟醫院中醫治療搭配外用製劑，游翁皮膚發炎與紅斑症狀明顯改善，還能跟家人搭機赴日本旅遊，一圓泡湯夢想。（院方提供）

經台中慈濟醫院中醫治療搭配外用製劑，游翁皮膚發炎與紅斑症狀明顯改善，還能跟家人搭機赴日本旅遊，一圓泡湯夢想。（院方提供）

76歲游翁皮膚遇多變天候，就會搔癢難耐，嚴重影響睡眠，就算擦藥膏也無濟於事，經台中慈濟醫院中醫師莊佳穎以內服、外用方式治療，配合馬齒莧、無患子調製的洗劑，完成4個月療程後，游翁皮膚隨體質慢慢恢復正常，也跟家人搭機赴日本旅遊，一圓泡湯夢想。

「冷風一吹，身體就會發癢，穿太暖和卻更癢，嚴重時全身都起疹子。」游翁多年受皮膚脫屑紅斑所苦，就醫以擦藥膏為主，病情時好時壞，面對他人好奇眼光，他幾乎不敢穿短袖、短褲出門，天氣再熱也必須穿長袖衣服，就怕曬太陽又發癢，抓了又會流血。

日前游翁到台中慈濟醫院求助，中醫師莊佳穎診斷罹患「色素性紫靛性皮膚病」。莊佳穎指出，這類皮膚病，中醫分為幾種證型：一是受氣侯影響的「風熱、風濕」，二是更年婦女的血熱，三是中老年男性體質虛弱，陽虛導致的虛火，或是血虛導致的血虛生風。

莊佳穎診斷游翁屬於陽虛導致虛火，合併血虛導致血虛生風，給予黃耆、當歸、乾薑等藥物溫補，提升身體正氣，加上黃芩、牡丹皮、銀花涼血熱的藥，經4個月療程，患者皮膚逐漸恢復健康，甚至可以泡溫泉。

「現在皮膚光滑多了，穿什麼都沒有問題，最重要的是能睡得著，心情也跟著好起來，還可以跟親友去日本泡湯。」游翁自覺體質明顯改變，他開心地說，以前從沒想過中醫也可以治療皮膚問題，很感恩能遇見貴人。

莊佳穎提醒，「色素性紫靛性皮膚病」常見於60歲以上的中老年人，一遇季節變化、晚上特別容易發癢，中醫治療搭配外用製劑，可以清熱消炎，改善發炎與紅斑症狀後，再改用馬齒莧、無患子製成的洗劑，讓皮膚不那麼敏感，隨體質慢慢調整，逐漸恢復健康膚質。

(中時)