郭瑤琪案監委調查報告 檢察總長：還沒收到

前交通部長郭瑤琪被控貪汙案，監察院昨通過調查報告，認為法院判決有違背法令之虞，籲請檢察總長提非常上訴。檢察總長顏大和今天說，尚未收到監院報告，待收到調查報告等資料，會交由檢察官審酌處理。

監察委員王美玉、仉桂美的調查報告指出，台灣高等法院101年度重上更(二)字第104號判決涉有違背法令之處，判決理由欄內，並未對郭瑤琪2006年7月4日收受美金2萬元當時即已對屬賄賂「有所認識」且有協助南仁湖公司「不確定犯意」的相關證據有所說明，亦缺乏相關證據而認定事實的理由，籲請檢察總長提起非常上訴。

顏大和今天表示，尚未收到監察院報告資料，收到資料後，會交由檢察官承辦並了解並認定是否需提起非常上訴。

(中時)