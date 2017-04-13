潘政琮美巡再出征 挑戰菜鳥球季3千萬獎金
美巡年度4大賽首戰美國名人賽落幕後，本周進行總獎金650萬美元的RBC Heritage公開賽，旅美好手「小飛俠」潘政琮，將再向美巡菜鳥球季3千萬元累計獎金叩關。
這場比賽是小潘2016-2017球季第15場參賽(不含世界盃)，他前14場雖只晉級6場，但有2場獲得前10，分別在RSM公開賽獲得並列第6與「球王」強森被淘汰的農保公開賽拿下並列第2。
這2場前10讓他獎金大進帳，光是農保公開賽就賺到超過50萬美元，目前累計獎金86萬5974美元，折合台幣約2639萬元，預料美巡生涯第1個球季賺逾3千萬元絕不成問題，等於是一般上班族一輩子的薪水，他只要RBC Heritage公開賽再拿下前10，本季獎金就可突破3千萬元大關。
(中時電子報)
關鍵字：公開賽
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