高市透天厝建蔽率偏低？國民黨團擬提案拉高

高市國民黨議會黨團認為，高雄部分違建起因於建蔽率過低，將提案拉高透天厝建蔽率10％。（林宏聰攝）

高市住宅建蔽率1993年制訂後，至今未修，國民黨議會黨團13日聯合質詢，表示本會期將提案，提高透天厝建蔽率10％，在不影響安全前提下，重定符合民情的建蔽率；都發局長李怡德則說，因建蔽率狀況複雜，將廣納意見再討論。

國民黨議員曾俊傑、陳玫娟、李眉蓁、黃紹庭、陳美雅、黃香菽13日聯合質詢建蔽率問題，指出高雄共12萬戶違章建築，不少是因為建蔽率過低，民眾不敷使用而被迫二次施工，若能放寬建蔽率，許多違章將可就地合法。

黃紹庭表示，住三、住四用地建蔽率僅50%，等於住宅區30坪土地，只能蓋到15坪左右，「這不就是官逼民反？」市府近年還推出高雄厝計畫，利用綠能獎勵拉高建蔽率，去年收了4億多回饋金，感覺像是「政策收錢」。

陳美雅則說，民國80年以前高雄建蔽率比較高，80年後調降，反而因為加蓋嚴重讓建築物變得不漂亮；李眉蓁說，市民只是想要一樓有廁所、有廚房，盼市府修改建蔽率，讓高雄透天厝更完整。

國民黨團總召曾俊傑表示，黨團這會期將提案，將非集合透天住宅建蔽率提高10%，可解決新舊建築部分違章問題。

李怡德強調，高雄住宅區建蔽率40％至60％之間，台北則為30％到50％，且與日本30％至60％、德國20％至40％、新加坡30％至45％相比，高雄並未較低。

不過他坦言，高市建蔽率規定從1993年後即未修改，有檢討空間，由於涉及土地細分、建築規則及設計等，都發局將廣納各方建言，並進一步與工務局、消防局、地政局、水利局等局處討論研議。

(中時)