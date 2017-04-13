高市透天厝建蔽率偏低？國民黨團擬提案拉高
高市住宅建蔽率1993年制訂後，至今未修，國民黨議會黨團13日聯合質詢，表示本會期將提案，提高透天厝建蔽率10％，在不影響安全前提下，重定符合民情的建蔽率；都發局長李怡德則說，因建蔽率狀況複雜，將廣納意見再討論。
國民黨議員曾俊傑、陳玫娟、李眉蓁、黃紹庭、陳美雅、黃香菽13日聯合質詢建蔽率問題，指出高雄共12萬戶違章建築，不少是因為建蔽率過低，民眾不敷使用而被迫二次施工，若能放寬建蔽率，許多違章將可就地合法。
黃紹庭表示，住三、住四用地建蔽率僅50%，等於住宅區30坪土地，只能蓋到15坪左右，「這不就是官逼民反？」市府近年還推出高雄厝計畫，利用綠能獎勵拉高建蔽率，去年收了4億多回饋金，感覺像是「政策收錢」。
陳美雅則說，民國80年以前高雄建蔽率比較高，80年後調降，反而因為加蓋嚴重讓建築物變得不漂亮；李眉蓁說，市民只是想要一樓有廁所、有廚房，盼市府修改建蔽率，讓高雄透天厝更完整。
國民黨團總召曾俊傑表示，黨團這會期將提案，將非集合透天住宅建蔽率提高10%，可解決新舊建築部分違章問題。
李怡德強調，高雄住宅區建蔽率40％至60％之間，台北則為30％到50％，且與日本30％至60％、德國20％至40％、新加坡30％至45％相比，高雄並未較低。
不過他坦言，高市建蔽率規定從1993年後即未修改，有檢討空間，由於涉及土地細分、建築規則及設計等，都發局將廣納各方建言，並進一步與工務局、消防局、地政局、水利局等局處討論研議。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。