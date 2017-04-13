新北交通局超夯Duncan擋泥版 兌換只剩2天

新北市交通局推出的限量擋泥版超夯。（葉德正翻攝）

「想要讓你的機車變潮車？」「想要提醒後方車輛不要貼太近？」新北交通局限時限量提供免費索取Duncan設計的保持車距擋泥板，只剩最後兩天，要搶要快。

交通局表示，至14日週五17時前，只要把機車騎到板橋市民廣場機車停車場地下室B1服務中心，利用手機或其他行動裝置，於FB「新北交通族」粉絲專頁按讚，完成指定步驟，就可以免費獲得，剩餘數量不多，機會難得，裝完為止。

(中時)