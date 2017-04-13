悠遊卡前進東部 羅東博愛醫院就醫輕鬆付款
悠遊卡公司今天宣布與羅東博愛醫院合作，啟用悠遊卡付費系統，不僅提升羅東博愛醫院便民的服務，也讓悠遊卡使用範圍擴大到東部地區，讓羅東博愛醫院成為東部第一個可以使用悠遊卡繳費的區域醫院。
悠遊卡公司董事長林向愷指出，今年是多卡競爭元年，悠遊卡的策略是要提供差異化服務，在交通領域以外，為民眾提供更多通路、更好的服務。悠遊卡漸漸成為民眾生活不可或缺的必需品，除了食衣住行，現在醫院也能用悠遊卡付款。
悠遊卡公司表示，即日起在羅東博愛醫院使用悠遊卡支付，不論門診、急診、牙科或復健，平均只需花3至5秒就可完成繳費，不但讓就醫繳費流程更省時便利，也免除現金找零的負擔。
此外，長者與身障者搭車、就醫、返院做復健時，也可由家人或看護者以悠遊卡代為支付，既便利又輕鬆，這項便民措施更可提升收費效率，對醫院服務品質強化也有助益。
醫療方面已可使用悠遊卡的醫院，目前除了台北市及新北市市立聯合醫院外，還有三軍總醫院、員林基督教醫院、鹿港基督教醫院、彰化基督教醫院、衛生福利部嘉南療養院、宏其婦幼醫院等可用悠遊卡付款。
(中時)
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