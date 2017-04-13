斯特捺德公司涉吸金 檢調搜索約談負責人
檢調接獲檢舉，指「斯特捺德」國際有限公司，涉嫌推出「投資保本專案」吸金，並以代操期貨方式吸收投資人，事後卻虧損1000多萬，涉嫌違反銀行法。台北地檢署檢察官黃紋綦今天指揮新北市調查處，搜索「斯特捺德」公司等4處，約談公司負責人葛倫志4人到案。
檢調接獲檢舉，位於新北市淡水區的斯特捺德公司，成立於2011年3月，資本額50萬元，營業項目為批發業，但斯特捺德公司卻於2012年、2013年間，推出各項「投資保本專案」，並以代客操作期貨，獲利豐厚為由，對外吸金並招募投資人投資。
斯特捺德公司是以10萬元為1投資單位，號稱每月利息高達3%至5%，最高可達6%，並稱1至2年到期可還本金，吸引不少人投資，但事後公司虧損1000多萬，投資人因血本無歸，憤而向檢調檢舉。
(中時)
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