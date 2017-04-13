驚!揭航警暴行機上錄影 竟違反聯航規定恐挨告

聯合航空如今深陷虐客醜聞。(圖/美聯社)

乘客遭航警強拖出去，過程中他的眼鏡鬆脫、衣服被扯落頭上鮮血直流。(影片/YouTube)

美國聯合航空(United Airlines)周日強拖濺血醫生下客艙，好讓自家員工有位可坐的誇張行徑，透過了同機乘客用手機錄下的影片，讓外界得以看到聯航的暴行，並讓聯航CEO在輿論壓力下兩度出面道歉。但沒想到這個機上錄影的行為，竟已經違反了聯航機上使用手機的相關規定，還可能因此吃上官司或被聯航拒載，不過專家也表示，以聯航現在深陷虐客醜聞的情況來看，應該不會將這些錄影爆料民眾告上法院。

根據聯合航空的《機上電子產品使用政策》規定，乘客可以自由使用電子產品拍照或錄影，但只能是在「拍攝個人」的範圍內，不可以在他人未同意的情況下，拍攝其他乘客和聯航員工，也就是說實際上拍攝受害乘客陶大為(David Dao)的其他乘客，其實違反了這項規定，可能因此面臨民事訴訟及未來被聯航拒載的問題。

據《USA Today》報導，前任佛州檢查官李克曼(Anthony Rickman)表示，現在聯航和公共的關係已經是一場惡夢了，若是聯航想要追究這些錄影乘客的法律責任的話，這樣攻擊錄影的乘客只會讓事情更糟。不過他也說，這些乘客毫無疑問地違反了規定，航空公司有權力管控機上發生的事情，但他認為如今聯航深陷虐待乘客的醜聞，應該是不會去追訴這些乘客違反規定的法律責任。而聯航至今沒有對這件事情回應。

(中時電子報)