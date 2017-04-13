酒駕逆向撞警車 還辱罵員警六字經

男子酒駕逆向直撞警車。（曹婷婷翻攝）（《中國時報》提醒您：禁止酒駕，飲酒過量，有害健康）

台南市一名蕭姓男子今天凌晨酒駕逆向衝撞警車，下車還直接開罵六字經，警方對蕭姓男子酒測，酒測值達1.3毫克，男子酒醒後聲稱不記得辱罵警察，但這段「六字經問候」全被錄下，全案依公共危險罪、妨害公務送辦。

台南市警二分局指出，45歲蕭姓男子今天凌晨3時30分酒後開車返家，沿民族路左轉忠義路時，民權派出所巡邏警車眼看前方一輛逆向轎車，雖減速煞停但仍遭撞上，兩車車頭凹陷，蕭男下車甚至對警員開罵「趕羚羊、草枝擺」。

警員下車查看，發現蕭姓男子轎車的安全氣囊爆開，造成右前額頭挫傷流血，蕭男則是滿身酒氣坐在駕駛座，員警請他下車時，他立刻一陣咆哮辱罵，警員雖盡力安撫，蕭男仍無理取鬧，警方隨後將他送醫治療，再帶回偵查隊偵辦。蕭男一早酒醒，渾然不記得辱罵過警察，不過，由於他辱罵警察的過程全被錄下，加上酒測值達1.3毫克，全案依公共危險罪、妨害公務送辦。

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(中時)