酒駕逆向撞警車 還辱罵員警六字經
台南市一名蕭姓男子今天凌晨酒駕逆向衝撞警車，下車還直接開罵六字經，警方對蕭姓男子酒測，酒測值達1.3毫克，男子酒醒後聲稱不記得辱罵警察，但這段「六字經問候」全被錄下，全案依公共危險罪、妨害公務送辦。
台南市警二分局指出，45歲蕭姓男子今天凌晨3時30分酒後開車返家，沿民族路左轉忠義路時，民權派出所巡邏警車眼看前方一輛逆向轎車，雖減速煞停但仍遭撞上，兩車車頭凹陷，蕭男下車甚至對警員開罵「趕羚羊、草枝擺」。
警員下車查看，發現蕭姓男子轎車的安全氣囊爆開，造成右前額頭挫傷流血，蕭男則是滿身酒氣坐在駕駛座，員警請他下車時，他立刻一陣咆哮辱罵，警員雖盡力安撫，蕭男仍無理取鬧，警方隨後將他送醫治療，再帶回偵查隊偵辦。蕭男一早酒醒，渾然不記得辱罵過警察，不過，由於他辱罵警察的過程全被錄下，加上酒測值達1.3毫克，全案依公共危險罪、妨害公務送辦。
★中時電子報關心您：禁止酒駕，飲酒過量，有礙健康！
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。