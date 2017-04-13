不顧李明哲還搞雙城論壇 王威中：臉貼盜匪屁股

市議員王威中認為，北市與對岸談雙城論壇應考慮李明哲事件。 （王超群攝影）

李明哲事件愈滾愈愈大，台北市議員王威中13日指出，李明哲是台北市民，遭受此一不合理對待，兩岸城市交流或雙城論壇時，請把李明哲事件考慮進去，此事件若沒得到有尊嚴的解決之前，他不希望市長柯文哲在媒體和市民前，仍然用熱臉去貼對面「盜匪集團」的冷屁股，會傷國人的顏面。

王威中是在民政部門業務報告時表示，柯市府和對岸的城市交流卻無視李明哲事件，仍然舉行城市論壇、推動大陸工作，此舉自欺欺人。他認為，兩岸城市交流很重要，但台北市民被扣留在中共手上，和對方討論雙城論壇進行的細節，都沒提到這件事，這是甩中央政府的耳光，北市府對市民安全也沒盡到責任。

王威中表示，兩岸討論台北、上海雙城論壇時，是否有討論李明哲案？民政局則表示，之前討論雙城論壇時，未發生李明哲事件，兩岸城市互動交流還是要前進，但市民權益也會維護，未來會找到平衡點。

(中時)