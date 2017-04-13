防美國再轟炸 敘希望俄國提供飛彈

敘利亞擔心美國再次轟炸，希望俄國能提供山毛欅飛彈。(圖/美聯社)

俄國衛星網報導，美國以57枚戰斧飛彈攻擊敘利亞的多處軍用機場與軍事基地，大馬士革因此向莫斯科要求提供有效的防空武器，以便對付來美國後續的攻擊。

俄國國際事務委員會第一副主席弗拉基米爾．賈巴羅夫(Vladimir Jabarov)說：「敘利亞將向俄方尋求幫助，他們想要引進山毛欅飛彈(俄型號9K37「Buk」，北約名SA-11)和道爾飛彈(俄型號9K331「Top」，北約名SA-15)，以防禦美國巡弋飛彈。敘利亞強調他們有權維護領土防範侵略。

不過現階段俄國還沒有做出決定，賈巴羅夫僅說，俄羅斯會利用在敘利亞部署的S-400先進防空系統，保護俄國在敘利亞的軍事基礎設施。他還說俄羅斯不會與美國對抗。

山毛欅飛彈就是2014年7月17日，在烏克蘭東部遭擊落MH17客機的罪魁禍首，此型飛彈以半主動雷達導引，射程在4到30公里之間，採機動部署，也具有攔截巡弋飛彈的性能。

(中時電子報)