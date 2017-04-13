防美國再轟炸 敘希望俄國提供飛彈
俄國衛星網報導，美國以57枚戰斧飛彈攻擊敘利亞的多處軍用機場與軍事基地，大馬士革因此向莫斯科要求提供有效的防空武器，以便對付來美國後續的攻擊。
俄國國際事務委員會第一副主席弗拉基米爾．賈巴羅夫(Vladimir Jabarov)說：「敘利亞將向俄方尋求幫助，他們想要引進山毛欅飛彈(俄型號9K37「Buk」，北約名SA-11)和道爾飛彈(俄型號9K331「Top」，北約名SA-15)，以防禦美國巡弋飛彈。敘利亞強調他們有權維護領土防範侵略。
不過現階段俄國還沒有做出決定，賈巴羅夫僅說，俄羅斯會利用在敘利亞部署的S-400先進防空系統，保護俄國在敘利亞的軍事基礎設施。他還說俄羅斯不會與美國對抗。
山毛欅飛彈就是2014年7月17日，在烏克蘭東部遭擊落MH17客機的罪魁禍首，此型飛彈以半主動雷達導引，射程在4到30公里之間，採機動部署，也具有攔截巡弋飛彈的性能。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。