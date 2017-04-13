尪遭控挪用公款 李蒨蓉首回應：說穿了都是戲

李蒨蓉丈夫李德立昨被爆捲入挪用公款風波。（圖／中時資料照片）

李蒨蓉淡定表示新聞說穿了都是戲。（圖／取自李蒨蓉 Janet Lee臉書）

「阿帕契姐」李蒨蓉2年前因一張在直升機前合影惹出滿城風雨，獲判無罪後，她近來更加低調，沒想到昨(12日)竟被周刊爆料丈夫李德立遭公司會計指控挪用公款繳家用支出，還因此鬧上法庭，今稍早，李蒨蓉打破沉默，直言早就習慣成為箭靶，並將記者比喻成導演，「同樣的新聞也是這樣，其實說穿了都是戲。」

李蒨蓉稍早發文，疑回應老公李德立遭《壹週刊》報導捲入挪用公款風波，她表示這兩年來已經習慣成為箭靶的生活，自知無處可躲，便學會穿上防彈背心，面對外界風雨，並感謝找到重要信仰，「我無法阻止人放箭，但是還好有神幫助我在風雨中站立。」

俗語說「公道自在人心」，李蒨蓉倒覺得唯一心中有公道的只有神，以前她總會被顛倒是非的報導動怒，如今想通了，「名嘴是為了再賺一集通告，記者是為了多寫一篇新聞交差，內容若是枯燥乏味，有誰想看？」

李蒨蓉說，戲劇要有張力才會精彩好看，但是她可以選擇看胡鬧劇或是心靈雞湯，新聞亦然，「其實說穿了都是戲，記者們是導演，我是那未支薪的演員，而隨之起舞的是看戲的傻子。」並鼓勵大家若遇到不公不義的事情別沮喪，相信神有一天會讓真相大白，強調：「總有一天我們都要向神交帳。」

(中時電子報)