詐騙集團車手落網 稱願協助宣導防詐

新北市徐姓婦人日前接獲歹徒假冒台北市刑大大隊長李文章來電，指其涉及刑案，須將帳戶內款項交付法院代管，徐婦信以為真，於永和仁愛公園陸續交付560萬元予詐騙集團車手。

事後徐婦家人知悉，驚覺徐婦受騙，帶同徐婦至永和警分局報案。

警方從詐騙集團偽造的公文書上採到車手指紋，經比對查知21歲王姓男子涉案，日前循線將王嫌逮捕。

王嫌供稱，因長期無業，從報紙分類廣告找到車手的工作，每次得手可分得款項的3%。王嫌表示十分後悔，將來願協助警方宣導防詐，希望法官給他自新的機會。

(中時)