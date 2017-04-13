雲林新景觀 綠色隧道在詔安客家庄

154甲線的掌葉蘋婆樹已成綠色隧道，縣府將施設公共家具（縣府提供）

周麗蘭／雲林報導

二崙來惠社區154甲線一帶的綠色隧道很美，縣長李進勇今天上午冒雨會勘，將補助200萬元增設雲20線42公尺景觀步道。

縣府表示，154甲線是詔安客家文化的一部份，為帶動二崙鄉的景觀發展，除將改善路面工程， 並設樹穴工程122個，休閒大理石椅10座。

李進勇今天上午還勘查莿桐溪底中排、虎尾大屯農地重劃區馬光支線北側農路的改善工程。

其中莿桐溪底中排經勘查，沿線280公尺未施作護欄，部分結構體已破損塌陷，危害出入人車安全，李進勇指示水利處籌措經費，在不影響灌溉排水需求下，儘速改善排水結構體及設置護欄。

水利處長許宏博說，改善工程預估經費250萬元，將補助雲林農田水利會施作，確保後續管理維護。

虎尾大屯農地重劃區馬光支線北側農路因年久失修，路面破損路側雜草叢生，農民陳情期望改善，並將原6米農路拓寬為8米，更便利現代機械化耕作或花生等作物曬場。

李進勇指示地政處籌措經費改善外，至於農路拓寬為8米，涉及雲林農田水利會之用地，在徵得水利會同意後辦理，並考量施設綠美化等景觀工程，營造美好農村風貌。

(中時)