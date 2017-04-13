《時來運轉》運彩報報 之 NBA西區季後賽8強對戰分析與預測
轉眼間NBA 2016-17球季即將在本周日進入季後賽，東、西區前八強的名單在今天(也就是例行賽最後一天)正式出爐，讓我們先來看看西區戰場四個對戰組合會擦出甚麼樣的火花。
西區龍頭勇士即將在第一輪碰上老八拓荒者，這個對戰組合想必大家不會太陌生，上一季季後賽第二輪兩隊就曾經碰頭，該系列賽勇士以4:1擊敗拓荒者。本季拓荒者排名後退，例行賽四次與勇士對決無一倖免，預測本系列戰五場之內將會結束。
西區老二馬刺和第七灰熊可以說是季後賽的老對手了，他們曾經於2004、2011、2013與去年在季後賽四次碰上彼此，除了2011年灰熊四勝二敗獲勝以外，其餘三次馬刺均四場直接橫掃灰熊。本季例行賽四次對戰兩隊勝負參半，兩軍交鋒玩家可由大小分玩法著手，他們本季交手平均只打183.5分，小於本季場均211分甚多。
第三種子和第六種子分別由火箭與雷霆拿下，火箭王牌哈登與雷霆主將威少同為例行賽MVP最熱門人選，獎項尚未公布兩軍率先交鋒，話題性十足！例行賽四次對戰火箭三勝一負，但四場之中有三場兩隊分差落在三分以內實力十分接近，系列賽估計會進行至六場以上方分勝負，論陣容深度火箭出現機會較大。
西區排名四、五的快艇與爵士戰績上看似最為接近，但論季後賽實力可能還差一個檔次，原因有二，一是爵士季後賽的經驗不足！爵士方經歷重建時期整整四年未進季後賽，陣中許多生澀的新生代球員對於季後賽的強度尚待熟悉，相較之下快艇已連續五年闖進季後賽，其中有三年更是進入西區半決賽。第二，以數據面來看快艇與爵士例行賽戰績相同，實際上快艇實力卻遠不只如此，這個戰績是在陣中保羅(Chris Paul)與布雷克葛瑞芬(Blake Griffin)分別受傷大半季所打出來的，如今均已歸隊，推估本系列賽快艇以四比二晉級的機會最大。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。