《時來運轉》運彩報報 之 NBA西區季後賽8強對戰分析與預測

西區龍頭勇士，季後賽第一輪碰上老八拓荒者。圖右為勇士後衛柯瑞(右)。(美聯社資料照)

轉眼間NBA 2016-17球季即將在本周日進入季後賽，東、西區前八強的名單在今天(也就是例行賽最後一天)正式出爐，讓我們先來看看西區戰場四個對戰組合會擦出甚麼樣的火花。

西區龍頭勇士即將在第一輪碰上老八拓荒者，這個對戰組合想必大家不會太陌生，上一季季後賽第二輪兩隊就曾經碰頭，該系列賽勇士以4:1擊敗拓荒者。本季拓荒者排名後退，例行賽四次與勇士對決無一倖免，預測本系列戰五場之內將會結束。

西區老二馬刺和第七灰熊可以說是季後賽的老對手了，他們曾經於2004、2011、2013與去年在季後賽四次碰上彼此，除了2011年灰熊四勝二敗獲勝以外，其餘三次馬刺均四場直接橫掃灰熊。本季例行賽四次對戰兩隊勝負參半，兩軍交鋒玩家可由大小分玩法著手，他們本季交手平均只打183.5分，小於本季場均211分甚多。

第三種子和第六種子分別由火箭與雷霆拿下，火箭王牌哈登與雷霆主將威少同為例行賽MVP最熱門人選，獎項尚未公布兩軍率先交鋒，話題性十足！例行賽四次對戰火箭三勝一負，但四場之中有三場兩隊分差落在三分以內實力十分接近，系列賽估計會進行至六場以上方分勝負，論陣容深度火箭出現機會較大。

西區排名四、五的快艇與爵士戰績上看似最為接近，但論季後賽實力可能還差一個檔次，原因有二，一是爵士季後賽的經驗不足！爵士方經歷重建時期整整四年未進季後賽，陣中許多生澀的新生代球員對於季後賽的強度尚待熟悉，相較之下快艇已連續五年闖進季後賽，其中有三年更是進入西區半決賽。第二，以數據面來看快艇與爵士例行賽戰績相同，實際上快艇實力卻遠不只如此，這個戰績是在陣中保羅(Chris Paul)與布雷克葛瑞芬(Blake Griffin)分別受傷大半季所打出來的，如今均已歸隊，推估本系列賽快艇以四比二晉級的機會最大。

(中時電子報)