雲林縣愛滋自我篩檢　虎尾同心公園設試劑販賣機

今年疾管署擴大辦理「在家愛滋自我篩檢計畫」（雲林縣衛生局提供）

雲林縣衛生局延續疾管署去年試辦的「在家愛滋自我篩檢計畫」，即日起開放民眾索取試劑自主篩檢愛滋，提供給需要者在家自我檢測，虎尾同心公園販賣部外牆也有唾液篩檢試劑販賣機。

衛生局指出，使用者可至各鄉鎮市衛生所，先支付200元取得唾篩試劑，依照盒內說明進行篩檢，將檢驗結果上網登錄者，就可領回200元，還可填寫問卷抽超商禮券。

此外，衛生局也在虎尾同心公園販賣部外牆，設置唾液篩檢試劑販賣機方便有需求的民眾購買。

疾病管制署與和3家便利商店（全家、OK、萊爾富）合作，讓有需要民眾上疾管署網站登錄後，以取貨付款方式（200元試劑費與45元物流費）取得試劑，本活動預計提供至106年12月15日或至試劑使用完畢為止。

民眾取得唾液篩檢試劑後，可參考衛教影片、透過24小時諮詢服務專線1922，或參閱試劑包裝內的操作說明進行自我篩檢。

衛生局表示，民眾如果初步篩檢呈陽性反應，無須過度驚慌，前往衛生局（所）或愛滋病指定醫院進一步確認檢驗。

(中時)