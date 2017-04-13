全聯總裁為失言風波道歉 他這樣分析：還可做得更好

全聯總裁徐重仁。(圖/中時資料照)

全聯總裁徐重仁日前於新書發表會時，談及年輕人應要「忍耐不計較低薪」，並稱時下台灣年輕人很會花錢，引發網路輿論撻伐，讓這幾年主打年輕客群的全聯，陷入公關危機；而徐重仁今（13）日也立即承認失言，於臉書發文道歉。對此，《Rocket Café火箭科技評論》總編輯施典志就撰文分析，他以Amazon創辦人貝佐斯過去成功化解公關危機為例，認為全聯的道歉還可做得更好。

今施典志在《Rocket Café火箭科技評論》撰文，以這次全聯總裁為失言風波道歉一事，來談論企業如何扭轉公關危機。施首先以Amazon在2009年所發生的爭議為例，指出當時其因將有版權疑慮的電子書，喬治歐威爾的《1984》和《動物農莊》給刪掉，讓許多已花錢購買的使用者極度不滿；面對批評聲浪接踵而來，貝佐斯立刻發出一封道歉信，內容聲明公司處理此問題的「解決方法」是拙劣的，也嚴重違反自己的原則，將虛心接受各界批評，且致力讓未來決策更周全。

施典志進一步提到，雖然Amazon和徐總的公關危機本質上有所不同，但由於兩個人不管在企業中的層級，或是社會光環皆相似，因此值得拿來比較一下。他認為，兩篇道歉文相同的地方在於，「道歉的誠意都相當到位。」「明確指出自己犯了什麼錯。」「沒有找藉口。」

不過，也有一個地方不同，施典志認為，貝佐斯在道歉中提供了基於爭議點的解決方案；而徐總的道歉，卻比較沒有積極面的說詞。施說道，若全聯和徐總可承諾將更深入研究台灣社會之所以造成貧富不均和世代對立的問題，並以企業的力量來進行緩解，「例如承諾以各種創新做法，在不影響企業獲利的前提下，逐步提高全聯員工的福利和待遇。」此篇道歉文反敗為勝的力度會更強。

施典志指出，這樣一來，全聯不但可做社會表率，甚至能解決整體服務業越趨嚴重人力不足與成本的問題；總而言之，施強調，「徐總的道歉文是好的開始，也值得台灣其他企業借鏡，但還可以做得更好。」

(中時電子報)