高雄戶政APP高效率 澳洲博士速得戶籍謄本
「高雄市戶政線上e 指通」實在有夠方便！在澳洲的遊子楊姓博士生，日前透過網路申請英文戶籍謄本，橋頭戶政事務所即刻處理，1個多小時即完成，電話聯繫家住橋頭的楊博士父親前往取件，超高效率令他大為吃驚，事後特地寫信到市長信箱，感謝市府便民措施，讓遠在南半球的他「揪感心」。
高市民政局指出，橋頭戶所同仁陳慕瑄日前接獲1位楊姓市民透過APP線上申辦英文謄本，立即開始查調相關戶籍資料並翻譯，短短1個多小時即處理完成，並打電話聯繫住在橋頭區的楊博士父親取件。
這名楊博士對橋頭戶政事務所的熱心協助深表感激，事後透過市長信箱，對橋頭戶所致謝，表示他雖然遠在南半球，仍可感受高雄人的熱心與溫情，並對APP即可申辦資料的便民服務大為讚揚。
橋頭區戶政所主任吳鴻其說，「高雄市戶政線上e 指通」是全國首創線上申請便民措施，透過智慧型手機APP，共可提供23項線上申辦、42項線上預約、線上查詢、最新消息、戶政資訊、尋找戶所等功能，連遠在國外的遊子也能享受便利性。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。