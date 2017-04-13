高雄戶政APP高效率 澳洲博士速得戶籍謄本

「高雄市戶政線上e 指通」，讓澳洲異鄉遊子楊姓博士生即刻申請英文戶籍謄本。（高市民政局提供）

「高雄市戶政線上e 指通」實在有夠方便！在澳洲的遊子楊姓博士生，日前透過網路申請英文戶籍謄本，橋頭戶政事務所即刻處理，1個多小時即完成，電話聯繫家住橋頭的楊博士父親前往取件，超高效率令他大為吃驚，事後特地寫信到市長信箱，感謝市府便民措施，讓遠在南半球的他「揪感心」。

高市民政局指出，橋頭戶所同仁陳慕瑄日前接獲1位楊姓市民透過APP線上申辦英文謄本，立即開始查調相關戶籍資料並翻譯，短短1個多小時即處理完成，並打電話聯繫住在橋頭區的楊博士父親取件。

這名楊博士對橋頭戶政事務所的熱心協助深表感激，事後透過市長信箱，對橋頭戶所致謝，表示他雖然遠在南半球，仍可感受高雄人的熱心與溫情，並對APP即可申辦資料的便民服務大為讚揚。

橋頭區戶政所主任吳鴻其說，「高雄市戶政線上e 指通」是全國首創線上申請便民措施，透過智慧型手機APP，共可提供23項線上申辦、42項線上預約、線上查詢、最新消息、戶政資訊、尋找戶所等功能，連遠在國外的遊子也能享受便利性。

(中時)