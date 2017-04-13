肚凸像懷第三胎 孫儷：你知道這是心理傷害嗎

被拍到肚凸，引發外界猜測懷第三胎，孫儷幽默回應。（圖／達志影像、取材自搜狐娛樂微博）

大陸女星孫儷以宮廷劇《後宮甄嬛傳》再度嘗到走紅滋味，不僅再台打開知名度，更再創事業高峰，近期忙拍新戲《那年花開月正圓》的她，卻被直擊小腹隆起，走路緩慢小心，不禁讓人懷疑她懷有第三胎，對此，孫儷則幽默打破有喜謠言「你知道，這是怎麼樣的一種心理傷害嗎？」

孫儷演技精湛，戲約不斷。（圖／本報系資料照片）

孫儷演技精湛，戲約滿檔的她，近期忙拍新戲《那年花開月正圓》，不過她日前卻被直擊小腹隆起，儘管孫儷身穿寬鬆戲服，依舊藏不住肚子，談到凸起的肚子，孫儷再社群網站發文，坦言她的肚子都會被多看一眼，心直口快的人還會問她一下。

對此，孫儷進一步表示：「要知道，對於一個已經好幾個月，晚飯只吃紅豆粥，一個對自己高標準嚴要求，在保持體型的一個女演員說，她的肚子大到像懷孕，你知道，這是怎麼樣的一種心理傷害嗎？我的內心很焦灼」，孫儷幽默打臉有喜傳聞，也讓人見識到她的高EQ。

(中時電子報)