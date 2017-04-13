不只核武 安倍指北韓能射沙林毒氣飛彈

4月9日，北韓進行洲際彈道火箭大功率發動機點火試驗。最高領導人金正恩表示，北韓擁有「核對核」的更強打擊手段。（新華社／朝中社）

日本首相安倍指出，北韓恐早有能力發射攜帶沙林毒氣的彈道飛彈。圖為北韓最高領導人金正恩（前）指導新型洲際彈道火箭發動機地上點火試驗，對結果表示滿意。（新華社／朝中社）

日本首相安倍晉三今天上午在參議院外交防衛（國防）委員會上答詢時表示，北韓可能早有能力發射附有神經毒劑沙林的彈道飛彈。

朝鮮半島戰雲密佈，日本參議員今向安倍詢問北韓核武及彈道飛彈相關問題。中央社報導，安倍表示，北韓可能早就有能力將神經毒劑沙林（Sarin）裝載在彈道飛彈的彈頭。

安倍並強調，北韓核武及彈道飛彈的技術持續提升中，這是新階段的威脅，朝鮮半島非核化是日本一定要實現的一項課題。

安倍表示，日本要與美國密切合作，對北韓施壓，必須做到一邊施壓，一邊對話。

(中時電子報)