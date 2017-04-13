《時來運轉》運彩報報 之 足球褪色大戰：米蘭德比

「米蘭德比」曾是義甲最讓球迷期待的大戰之一。圖左為AC米蘭球員傑拉德。(美聯社資料照)

義大利甲級聯賽的冠軍史，幾乎是由國際米蘭、尤文圖斯和AC米蘭鼎足而成，尤文圖斯強摘32次冠軍、AC米蘭和國際米蘭則各拿下18次冠軍，在112季的義甲歷史中，三強就包辦超過6成的冠軍。

曾幾何時，米蘭德比是義甲最讓球迷期待的大戰之一，重要性與「國家德比」尤文圖斯對國際米蘭可互相媲美，米蘭雙雄在尤文因電話門案降級的6年間曾壟斷義甲，但隨著主帥穆里尼奧離開國米、阿萊格里從米蘭轉戰尤文，加上休養生息後東山再起的尤文重新成為一方之霸，近4年米蘭雙雄都無法給尤文任何威脅，甚至已經連續3年的聯賽排名都落在3名以外，被羅馬、拿坡里、拉齊歐和佛倫提那等球隊取而代之。未能取得前3名意味著失去參加歐冠聯資格，AC米蘭曾經7次在歐冠封王是義甲之最，國米3次奪標緊追在後，但都勝過兩次稱霸歐洲的尤文圖斯。未能在歐冠追逐昔日榮光，對米蘭雙雄的支持者來說何等殘酷。

雖然米蘭雙雄近年的戰績大不如前，但褪色的米蘭德比並不表示精彩度會打折扣，本週末(4/15)晚上6點半上演的米蘭德比，是兩隊第218場的正式比賽交鋒，前217次對壘，國米77勝65和75敗略佔上風，但差距很小，國米進294球米蘭進292球，更是一場比賽就能翻盤的距離。

聖西羅是兩隊共同的主場，因此主場優勢只在於進場球迷的支持多寡，本季首回合由米蘭作東，雙方激戰後以2：2握手言和，米蘭由前鋒蘇索兩度進球兩度領先，國米則由坎德雷瓦和佩里西奇兩名中場各進1球兩度追平。

國米目前有接近7成的股權在中國蘇寧集團手中，AC米蘭也一度傳出要售予中資但最後未能成事，但有一件事情可以肯定的是，30年來大部份時間都擔任球隊主席的前義大利總理貝盧斯科尼，將是首次不再以主席身分出席在主場的米蘭德比。

兩隊目前分別排在積分榜第6和第7名，米蘭以57分領先國米的55分，但落後第3名的拿坡里多達10分。米蘭近3輪2勝1和狀況甚佳，週日更在主場4：0大勝巴勒摩。國米則是2敗1和3連不勝，週日作客不敵倒數第3在降級區掙扎的克羅托內，排名才滑落至米蘭之後。

國米進攻火力不差，阿根廷前鋒伊卡迪20個進球在射手榜排名第4，米蘭也有攻進13球的哥倫比亞前鋒巴卡，而兩隊的防守數據平均1場大約丟1.1球左右，因此雙方都取得進球可以期待，勝負較難預料，首推總進球數2-3球。

(中時電子報)