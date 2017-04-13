結婚旺季將至 世界7大結婚勝地評選出爐

浪漫的巴黎是最受歡迎的結婚地點。（圖／booking.com提供）

英國倫敦古典又現代的風格相當獨特。（圖／booking.com提供）

5月結婚旺季即將到來，獨特又難忘的婚禮更是每對新人最在乎的，若能到海外說出婚姻誓言，無論是其中的旅程、探險、浪漫或神秘，肯定都令許多人嚮往。Booking.com繽客根據用戶的海外婚禮評價分析，首度公開由全球旅客評選出的「世界七大結婚勝地」，不僅提供多元的旅宿選擇，更協助新人們挑選夢幻婚禮地點，讓特殊的日子變得更不平凡。

★法國巴黎，感受愛情之都的浪漫婚禮

舉世聞名的「愛情之都」巴黎，細數歷史遺產，從羅浮宮、凱旋門、凡爾賽宮到艾菲爾鐵塔，甚至街角一隅，都充滿著古典浪漫的氣息，同時，又匯集了政治、教育、娛樂時尚等色彩，多元面向吸引無數情侶到訪。香檳及美夢觥籌交錯，襯著不夜城迷人丰采的求婚告白，感受世界級的浪漫婚禮！

★英國倫敦，古典氣派有如皇家婚禮

古典又現代的倫敦擁獨特風格，不但氣派奢華也典雅大方，嚮往威廉王子與凱特王妃婚禮的新人，不妨打造屬於自己的皇家婚禮，此外，Booking.com繽客也推薦至貝格萊維亞區以及肯頓市集感受富庶氛圍與都會採買時光，與另一半留下難忘的回憶。

★義大利威尼斯，打造浪漫水都風婚禮

綜觀人類歷史，藝術家、工匠、政治家、名媛與風流人士都曾在威尼斯駐足，運河密布，訴說著商旅與藝術交會的過往，隨著一只小船，牽著另一半的手徜徉於「水之都」的迷人風情之中，一同陷入威尼斯的不朽魅惑之中。

★美國拉斯維加斯，紙醉金迷的炫目婚禮

當班機降落拉斯維加斯，宏偉的度假村及五光十射的豪華賭場映入眼簾，許多人對這座全球娛樂之都迷戀不已，也深信能在牌桌上滿載而歸。在這裡，不論是追求傳統盛大婚禮，或是小型的儀式，拉斯維加斯一應俱全，滿足在炫目城市完婚的願望。

★澳洲雪梨，溫暖魅力成就兩種婚禮

以海灘、歌劇院及港灣大橋聞名的雪梨，海水閃耀如藍寶石的光芒，襯托著歌劇院。但其實，這座城市的核心精神在於社區的溫暖氣氛與魅力，不論是輕鬆氛圍的海灘婚禮，還是以城市為背景的摩登喜宴，雪梨都能讓新人們美夢成真。

★義大利拉維洛，奇幻婚禮現場如詩如畫

義大利的拉維洛，座落群山之中，遠眺第勒尼安海的度假小鎮，絕美的風景一直以來都受到無數旅客的喜愛。不論是被列為世界文化遺產的阿瑪菲海岸或是青翠的崖邊花園，都讓婚禮彷彿置身於仙境之中。

★加拿大尼加拉瀑布，打造磅礡婚禮

位處美國與加拿大邊界，坐擁世界三大瀑布之名的尼加拉瀑布，分別由馬蹄瀑布、美國瀑布與布里達爾維爾瀑布所組成，在全世界極受歡迎又聲勢奔騰的瀑布旁交換戒指與誓詞，成為全球旅客青睞的結婚勝地之一。

(中時)