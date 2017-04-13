行政院空汙防制策略 趙天麟高度肯定

行政院長林全12日提出中短期目標「空氣汙染防治策略」，對此，立委趙天麟今天表達肯定與謝意，他也呼籲中央持續優先關注空汙最嚴重的高雄，唯有重視基本需求，確保高雄人能夠呼吸新鮮的空氣，才能進一步在高雄實現招商引資「新經濟」和「好環境」。

行政院提出中短期目標「空氣汙染防治策略」，投入近3000億，除役老舊機組、更新火力發電設備、降低工業鍋爐汙染排放、汰除百萬台二行程機車及8萬輛柴油大貨車，估計可在3年內將空氣汙染紅色警戒測站數降低47％。

趙天麟今天肯定行政院這項政策，也呼籲中央持續、優先關注空氣汙染最嚴重的高雄。他說，空汙是高雄人心中的痛，從每年秋天到隔年春天，幾乎天天紅害、紫爆，他參加馬拉松活動，還被笑稱是「地表最強人體空氣清淨機」。

趙天麟於311反空汙遊行，即提出「好空氣四大優先政策」與「氫能政策」，他說，終於看到落實在中央的「空氣汙染防制策略」，包括優先在高屏空品區限制使用低含硫量燃料油、優先汰換興達電廠老舊機組、優先加碼老舊汽機車汰換、優先啟動跨縣市空汙防制小組。

他指出，高雄新經濟需要「好環境」，讓高雄人呼吸新鮮空氣，才能實現招商引資的「新經濟」和「好環境」。

(中時)