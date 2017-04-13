徐佳瑩傳授情歌療傷 私藏5首歌曝光
徐佳瑩攻蛋進入倒數，她力挺「愛最大」YouTube頻道錄製影片打氣，推薦私藏情歌要幫助失戀朋友走出低潮，首先是〈我懷念的〉意味「讓自己痛到底」，她說：「一段關係的結束，都會也都想要躲到棉被裡大哭一場，這也是開始重生的第一步。」接著聆聽〈會呼吸的痛〉詮釋掙扎期，她形容：「這是一個自己跟自己反覆對話的拉扯期，希望能讓還在掙扎的朋友能盡快走出來。」
第三階段「復原期」她選〈忽然之間〉做為代表，「這個階段是傷口已結疤，正在等好的組織再重新長出來，你已好很多了，這首在深夜是你最好的陪伴」；最後為「勇氣期」，她以自己的歌〈懼高症〉呼應，「一段關係結束之後，最重要的就是找回愛自己、跟別人的勇氣，去爬上那愛的階梯 不在恐懼」；更加碼推薦隱藏歌〈練舞功〉，她不計形象地邊唱邊跳，笑果十足讓人看得相當療癒。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。