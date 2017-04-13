徐佳瑩傳授情歌療傷 私藏5首歌曝光

徐佳瑩為失戀朋友打氣。(愛最大YouTube提供)

徐佳瑩攻蛋進入倒數，她力挺「愛最大」YouTube頻道錄製影片打氣，推薦私藏情歌要幫助失戀朋友走出低潮，首先是〈我懷念的〉意味「讓自己痛到底」，她說：「一段關係的結束，都會也都想要躲到棉被裡大哭一場，這也是開始重生的第一步。」接著聆聽〈會呼吸的痛〉詮釋掙扎期，她形容：「這是一個自己跟自己反覆對話的拉扯期，希望能讓還在掙扎的朋友能盡快走出來。」

第三階段「復原期」她選〈忽然之間〉做為代表，「這個階段是傷口已結疤，正在等好的組織再重新長出來，你已好很多了，這首在深夜是你最好的陪伴」；最後為「勇氣期」，她以自己的歌〈懼高症〉呼應，「一段關係結束之後，最重要的就是找回愛自己、跟別人的勇氣，去爬上那愛的階梯 不在恐懼」；更加碼推薦隱藏歌〈練舞功〉，她不計形象地邊唱邊跳，笑果十足讓人看得相當療癒。

(中時)