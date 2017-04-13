用桌游宣導反毒 桃園市衛生局成效好
桃園市衛生局與台灣紅絲帶基金會結合，去年起將以反毒作為主題的桌游帶進偏鄉，先在10所偏鄉學校辦理11場反毒拒毒宣導，回收的190份問卷調查有9成滿意度，認知度上也有5成的提升，今年將擴大辦理至15所偏鄉學校。
衛生局心理健康科長陳小燕說，未成年人因為好奇、無聊或趕流行染毒的比例高達6成4，且根據統計，桃園市2015年兒少施用毒品的通報案件數為533，比2014年的517人更多，雖然桃園市每年都會辦市長盃神農小學堂健康知識創意競賽，但偏鄉學校因路途遙遠、經費不足，大多無法參加，所以才決定與紅絲帶合作，以桌游方式進入偏鄉宣導反毒。
紅絲帶基金會老師惜惜說，反毒拒毒桌遊是以大富翁為藍本，加入毒品知識，優勝者還可獲得獎品，宣導效果出奇的好，不少學生事後都寫卡片表示「感覺跟以往的演講很不一樣」、「希望下次還有機會再玩」或「今天我真的很開心」，讓教育方與受教方都有所收穫。
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(中時)
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