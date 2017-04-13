中田翔下放二軍休養 盼最快10天後回到一軍

中田翔今下放二軍，最快23日才能回到一軍。（資料照）

日職火腿隊主炮中田翔，日前比賽中因大腿不適提前下場，今確定下放二軍，最快23日對上西武獅之戰才有機會回到一軍，中田翔表示，自己太著急了，有點懊惱。

中田翔9日歐力士之戰，因為右大腿不舒服提前退場，11、12日球隊對上軟銀都未上場，經過幾日檢查，確定無法立即在一軍出賽，遭到下放二軍休養，中田翔指出，目前無法全力揮棒，但已經逐漸好轉，接下來幾天就會開始嘗試全力的揮棒練習。

火腿隊開季陷入3勝8敗低潮，日前還吞下相隔三年的球隊６連敗，直到昨日才順利以4比3險勝軟銀中止連敗，中田翔說，目前狀況令人懊惱，期望完全恢復，最快10天後就能回到球場。

(中時電子報)