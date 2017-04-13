美籍男偷拍台女裸照 iPhone 6屬「犯罪工具」遭沒收

一名美國籍男子去年與台籍女友嘿咻時，因見女友全裸趴臥的姿勢撩人，竟用iPhone 6手機偷拍女友趴臥的裸照，還傳給國外朋友欣賞，女友因手機閃光燈亮起，發現遭偷伯，怒不可遏，拿走美籍男友的iPhone 6手機後，向台北地檢署提告。檢察官今依妨害祕密罪嫌起訴這名美國男子，並以iPhone 6手機屬於「犯罪工具」，依法宣告沒收。

據了解，該名美國籍男子不但台籍女友因此案與他分手，還觸犯刑法315條妨害祕密罪、315條之2圖利為妨害祕密罪2罪外，連價值上萬元的iPhone 6手機也被沒收，真是得不償失。

起訴書指出，該名美國籍男子，去年5月8日晚間8時多，在住處以iPhone 6手機偷拍前女友趴臥在床的全裸照片1張，隨即以通訊軟體GOOGLE HANGOUTS，將前女友的裸照傳給東歐籍男性友人觀賞。

被害人察覺後立即拿走該手機，並向北檢提出告訴。檢方表示，該名美籍男子涉犯刑法315條之1「無故照相他人身體隱私部位罪」、315條之2第3項「散布竊錄他人身體隱私部位罪」，請求法院分論併罰。

(中時)