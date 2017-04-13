無視斬首威脅 金正恩高調出席活動
北韓因核武計畫與美國緊張關係升高之際，傳言美軍將以「斬首行動」剷除金正恩等高層官員。無視威脅，北韓領導人金正恩今(13)日仍出席平壤教育科技工作者住宅大街竣工儀式剪彩，這條新建街道上的住宅樓是專供教育和科技工作者居住的。住宅大街工程在短短一年內建成，創造北韓奇蹟。
北韓內閣總理卜鳳柱在儀式上表示，這條名叫黎明大街的新街道是在金正恩直接指示指導下，並集全黨全軍全國之力建成的。這一民生工程在施工中執行高標準，兼顧實用性和建築藝術性，運用了節能綠色新技術，規模和施工量是已建成的未來科學家大街的兩倍。
據外媒報導，南韓和美國計劃在朝鮮半島新軍事衝突時以無人機（UAV）、特種部隊、匿蹤戰機等「三匕首」，在最短時間實施金正恩等北韓領導階層的「斬首行動」。面對「斬首」傳言，金正恩不隱藏行蹤，反而高調出席住宅大街竣工儀式，並可能在北韓太陽節（4月15日金日成生日）前後15日再度進行核武試爆。美國與北韓對峙加劇，朝鮮半島軍事衝突恐開打在即。
(中時電子報)
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