南韓：美國承諾對北韓行動前會溝通

韓聯社報導，南韓外交部長官尹炳世13日表示，美方一直在向韓方傳達推行涉及北韓的重要安全政策前，一定會事先與韓方溝通協調的立場。

尹炳世當天在國會外委會報告時表示，有在野黨議員要求政府設法讓美國和中國認識到，絕不能在南韓沒有同意的情況下，擅自決定朝鮮半島的命運。尹炳世就此回答，韓美合作比以往任何時候都更密切，政府向來向美方詳細闡明韓方立場，且有相當多的韓方立場體現在「習川會」成果之中。

有執政黨議員詢問美國先發制人對北韓動武的概率，尹炳世回應，不宜以百分比描述軍事問題，北韓在迎來金日成生日（太陽節）和建軍節的4月鬧事風險的確飆升，北韓核飛彈挑釁徵兆，已引起韓美兩國高度警惕。

(旺報)