新住民文化節慶展 新住民藝文中心熱鬧登場
台中市政府民政局為讓市民瞭解各國風俗民情，促進族群融合，13日起至12月31日止，於台中市新住民藝文中心舉辦「新住民文化節慶展」，規劃傳統服飾展示、電影欣賞及摸彩活動等，節目豐富，歡迎民眾踴躍參加。
市府為落實對新住民照顧輔導工作，於南屯區豐樂雕塑公園活動中心一樓建置「台中市新住民藝文中心」，提供市民文化交流及情感聯誼的場所，每年並定期規劃相關展覽活動。
今年度針對新住民在台人數比較多的國家，包括越南、印尼、泰國及菲律賓等規劃「新住民文化節慶展」，除有靜態展品及傳統服飾展示外，也舉辦端午節慶活動、真情美味食堂、閩南語課程、電影欣賞、異國服飾直播送好禮、打卡送摸彩券、趣味尋寶遊戲等各項活動，相關資訊請至民政局網站、活動專屬網頁及粉絲專頁查詢。
(中時)
關鍵字：台中市新住民藝文中心、新住民文化節慶展
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