《怪獸與牠們的產地》續集 年輕版鄧不利多超帥
由金像影帝艾迪瑞德曼主演《怪獸與牠們的產地》明年11月即將推出續集，屆時將會有霍格華茲校長、也就是年輕版的鄧不利多登場，且向來都以大鬍子示人的鄧不利多，年輕版將會找來帥哥裘德洛飾演。
鄧不利多過去在《哈利波特》電影中都是以大鬍子作為招牌，不過在前傳《怪獸與牠們的產地》續集中，年輕版的鄧不利多將會找來型男裘德洛，讓不少網友都說「原來鄧不利多年輕是個大帥哥！」
而導演大衛葉慈（David Yates）也說，自己相當期待與裘德洛合作，「我知道他一定能捕捉到JK羅琳筆下的年輕版鄧不利多模樣！」
(中時電子報)
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