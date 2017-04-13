魚池鄉垃圾站淪棄狗天堂 鄉公所籲尊重生命

南投縣關懷動物協會昨天發現2隻被活埋在廢輪胎下的幼犬。（南投縣關懷動物協會提供）

志工救小狗，被碎玻璃割傷。（南投縣關懷動物協會提供）

獲救的狗兒送醫打針並洗澡餵牛奶。（南投縣關懷動物協會提供）

魚池鄉垃圾掩埋場舊址，棄狗不少。（南投縣關懷動物協會提供）

南投縣關懷動物協會PO文內容。（南投縣關懷動物協會提供）

封場停用多年、現轉作廢棄物分類轉運功能的魚池鄉垃圾掩埋場原址，近年淪為棄狗天堂！除狗兒無孤、鄉親也受累。設在埔里鎮的「南投縣關懷動物協會」在臉書PO文說，昨有志工帶飼料餵食流浪狗時，發現有幼犬被活埋，籲魚池鄉公所重視生命、要作宣導教育。

對此，魚池鄉長陳錦倫表示，「南投縣關懷動物協會」的建言，鄉公所虛心接受並感謝，掩埋場原址確實有不少棄狗，也有愛心志工供食避免牠們餓死；至於是否有人虐狗或活埋幼犬，需再調查釐清，也希望有機會與該協會志工共同研商，想出最妥善的解決方案！

南投縣關懷動物協會理事長黃紹甄表示，長期處理流浪狗經驗，魚池鄉棄狗、虐狗、毒狗、射狗及捕獸夾傷狗的情況，比其他鄉鎮嚴重。

昨天家住魚池鄉的黃姓志工，帶著煮肉泥拌飼料到垃圾掩埋場舊址餵食這群被棄養的毛小孩時，除了聞到陣陣的屍臭味，還聽到廢棄物堆中，傳來微弱的哀號聲，伸手搬開廢輪胎，發現裡面有兩隻被活埋的幼犬。

雖然志工的手被碎玻璃割傷了，但還是奮力繼續搜尋是否還是其他被活埋的幼犬；最後將兩隻小狗送到醫院打針、洗澡，餵牛奶並安置。

黃紹甄說，魚池鄉虐狗、棄狗情況嚴重，中明村田螺塢聚落還有人要殺狗被協會阻止，如何讓這個鄉鎮重視生命？最重要的是宣導教育。鄉長陳錦倫籲鄉親尊重生命；並虛心、感謝協會建言，期共謀對策。

(中時)