新竹市府追加2百萬工程錄影費 國民黨團不服退出議場
新竹市議會13日召開第9屆第14次臨時會，審議今年度第1次總預算追加減預算，經40分鐘討論協商，國民黨團持反對意見，指去年市府編400萬工程費外，又另編200萬工程錄影費，「難道要拍MV？」，並質疑追加預算內容非急迫性，在表決前一刻，整黨團退出議場以示抗議。
市府提出歲入、歲出各2.44多萬的追加減預算案，其中包括一例一休人事費1100多萬、中央補助墊付轉正2.1億，行政宣傳費、城銷處及文化局活動費等追加的3000多萬，由於先前各黨團協商未果，議長謝文進便裁示中場休息，隨後民進黨籍市議員吳秋穀及鄭正宗，建議停止討論直接進行表決程序。
國民黨團新竹市議會書記長林耕仁指出，距離去年定期會，市府短時間又提出相同的追加減預算，質疑內容急迫性。市議員張祖琰則批工程錄影費，不需要MV品質。對於一例一休、墊付轉正補助，各黨團均無異議，惟活動、宣傳費的追加案，國民黨團認為應砍半，新民意聯盟提刪200萬，民進黨團則持保留態度。
最後議長謝文進裁示進入表決程序，國民黨對此不滿，整黨團以退出方式表達抗議，因僅剩民進黨及新民意聯盟在場，追加減預算案直接通過。對此市府除感謝議會支持，承諾將善用每筆經費，建設新竹、增進市民福祉。
關於議員提出急迫性一事，市府表示，因應諸多中央補助需提墊付，此次提案有必要性與急迫性，市府過去也有在3月或4月追加預算的往例，如2010年3月17日、2012年4月30日提出追加減預算案。
工程攝影部分，城銷處表示，建築改建對大眾而言，都是「抹去記憶」，工程紀錄攝影主因，即「把記憶留下來」，增加在地認同感，沒有影像紀錄，對於往後人事物改變，相對遺憾。
(中時)
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