南韓：北韓若核試 動用一切外交手段嚴懲

韓聯社報導，南韓外交部長官尹炳世13日出席國會外交統一委員會全體會議時表示，若北韓發起高強度挑釁，如進行第六次核子試驗、發射洲際彈道飛彈（ICBM）等，韓方就會動用一切外交手段對北韓採取「懲罰性措施」，其中包括促安理會通過新一輪決議、單邊制裁北韓、加重對北韓施壓力度等。

尹炳世指出，作爲解決北韓核問題的一環，韓方將把北韓人權問題付諸公論，與國際社會攜手進一步孤立北韓政權。韓美雙方就北韓核威脅的嚴重性、迫切性達成完全共識，基本即時分享相關資訊。

尹炳世還稱，鑒於北韓核試的準備情況，北韓可能於金日成生日105周年紀念日（4月15日）、或人民軍建軍85周年紀念日（4月25日）發起挑釁，韓方正在保持萬全應對態勢。

(旺報)