中市東山路地下道填平 4／15進場施工

東山路地下道填平工程，可望按鐵工局規劃4／15進場施工！（陳世宗翻攝）

台中市北屯區東山路地下道填平工程，市府邀集交通部鐵路改建工程局於日前辦理會勘及施工前地方說明會後，初步已與地方達成共識；交通局對於交通維持計畫審查將採條件式通過，待鐵工局做好交通配套措施後，即可按該局原規畫於4月15日進場施工。

交通局長王義川指出，鐵工局日前已邀請市府相關單位、立法委員、市議員、里長等辦理會勘，並接連二日晚間舉辦施工前地方說明會，初步已與地方達成共識，交通局對於其交通維持計畫採條件式通過。

王義川說，鐵工局應在地下道封閉前，開通替代道路東光路822巷及東山路地下道側車道，並鋪設告示牌面，同時補充各工區及替代道路範圍內義交配置；因應施工期間公車改道，鐵工局也應妥善規劃臨時站位，並安排接駁車等多項交通配套措施，方可進場施工，以降低對當地交通的衝擊。

鐵工局也回應將配合市府及當地要求，做好最完全的準備工作，讓東山路地下道填平工程能順利於4月15日如期動工。王義川強調，將持續督導鐵工局觀察區域交通狀況，進行滾動式檢討，並作最適當調整，降低施工所帶來的不便，讓民眾行的更安心、更放心。

(中時)