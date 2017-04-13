屁屁夾帶超額新台幣 二女子闖關被逮
航警局安全檢查大隊第一隊12日清晨在桃園機場第一航廈執行出境安全檢查時，查獲2位本國籍女子身上夾藏超額新台幣闖關，2人都是將多捆100元及500元的現鈔捆綁在腰間、腿部，連屁股都「身盡其用」的夾藏，安檢隊在2人身上各查獲超額新台幣175萬元，共計新台幣350萬。
航警局表示，台灣籍張姓（49歲）及林姓（43歲）女子12日清晨5時許，欲搭乘華航CI601班機前往香港。安檢隊值勤員警發現張女在通過安檢線時，走路型態有異，且加上衣著又寬鬆，特別搜身檢查，經查後發現張女在腿部、腰部及臀部有異物，於是拉至檢查室詳查，查獲夾藏超額新台幣100元與500元紙鈔共新台幣175萬元。無獨有偶的在5分鐘後，再度查獲林女以同樣手法，在腿部、腰部及臀部，也夾藏超額新台幣175萬，兩人一併由海關帶回處理，新台幣現金依規定予以退運，2人也因趕不上原班機，則改搭其他班機出境。
航警局指出，2人在偵訊時先辯稱帶錢是要去香港購物，但隨後坦承是要到香港賺匯差。因兩起藏匿超額新台幣手法相同，金額也相同，疑受同一犯罪集團指示。
因新洗錢防制法將於今年6月28日正式實施，屆時攜帶超額新台幣出境未申報、申報不實者將全數沒入，一改之前不痛不癢的退關處理。
(中時)
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