《時來運轉》運彩報報 之 MLB強捕護城 注意小分

紅雀隊一代名捕莫里納。(美聯社資料照)

上週末台灣好手陳偉殷本季初次先發就摘下勝投，並終止個人在大聯盟生涯連續打席無安打紀錄，可說帶給球迷兩個願望一次滿足的興奮開季。然而取得勝投過程中，隊友資深捕手艾利斯(A.J. Ellis)的適時引導功不可沒，本週棒球眉角就來告訴彩迷，好捕手跟運彩投注的關聯。

球迷一定還對三月才結束的世界棒球經典賽記憶猶新，尤其是金髮兵團波多黎各雖然屈居亞軍，但展現出的熱情與韌性卻讓人尊敬。染金髮的起始淵源，正是陣中老大哥一代名捕莫里納(Yadier Molina)！莫里納征戰大聯盟多年，本屆經典賽更讓全世界棒球迷再次體會到他一流的領導功力。莫里納除了以自身豐富的解讀打者能力協助投手配球，更頭腦清晰的掌握場上狀況，屢屢製造關鍵防守出局數替球隊解危，再次說明一位好捕手對球隊的重要貢獻性。

以往棒球觀念在評比捕手的能力指標時，防守就常被排列在進攻之前，近代大聯盟強力棒球盛行，但仍注重捕手能幫助球隊降低失分的基本配備：諸如擋球、阻殺盜壘者、給投手安定感、臨場整體指揮…都是球探評斷新秀捕手或球團交易明星捕手時的必備觀察點。日本棒球用語則以「battery-電池」來說明捕手對球隊的影響力；也會用「夫妻」形容捕手和投手的密切關係。

由此可見，一支強隊通常會有一到兩位稱職的捕手在陣。前面提到的莫里納隸屬聖路易紅雀，艾利斯則是剛從洛杉磯道奇轉隊至邁阿密馬林魚；其他像是堪薩斯皇家隊S.裴瑞茲(Salvador Perez)也是2015年奪冠的重要功臣。這些球隊因為有超級強捕，往往能讓原本就不錯的投手戰力更發揮到極致，因此有更高的機率能拉長壓制對手的局數，致使賽果往「小分」發展！所以資深玩家除了研讀一般投打數據，有時候也可以多多觀察先發名單的捕手是誰？一定有助於更精確的預測結果與增加獲利率。

(中時電子報)