公公看報導才知Ella生了 透露金孫取名方向

Ella生子消息傳回馬來西亞，公公賴敏來（右2）十分開心。（圖／取自陳嘉樺 Ella臉書）

Ella稍早分享和老公一家三口照片。（圖／取自陳嘉樺 Ella臉書）

Ella昨順利生下兒子勁寶。（圖／中時資料照片）

女子天團S.H.E成員Ella（陳嘉樺）與馬來西亞籍丈夫賴斯翔結婚4年，昨(12日)順利生下兒子「勁寶」，替夫家添了金孫，消息傳回馬來西亞，公公賴敏來十分開心，表示看報導才知道孫子出生，根據家中族譜，勁寶這代是「昌」字輩，是否會依此取名，賴敏來相當開明，不會勉強。

據馬來西亞《東方日報》報導，賴敏來透露Ella預產期本來是本月18日，前天賴斯翔打給媽媽，提到Ella似乎快生了，賴母便建議夫妻倆儘快去醫院檢查，之後賴敏來看到新聞，才得知媳婦順利生下孫子，賴斯翔今早尚未打電話報告，賴敏來也還沒看到孫子照片，相信今天回家就會有好消息。

得知媳婦Ella將孫子取好小名「勁寶」，賴敏來笑說：「有意思」，去年底他到台灣探望而兒子一家時，開玩笑要小倆口拚3男，Ella當時只是笑笑，後來賴敏來才知道兒子較喜歡女兒，他不干涉孫子未來要在台或是馬來西亞生活，現在最大的心願是趕快飛到台灣，抱抱這個家中第一個小內孫。

(中時電子報)