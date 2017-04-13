茲卡病毒沒消失！ 北部出現今年首例
疾病管制署今天公布國內今年首例境外移入茲卡病毒感染確定病例，個案為北部的20餘歲本國籍男性，4月10日返國因紅疹未消退於隔天就醫，院方依其症狀及旅遊史採檢通報，今天確認感染茲卡病毒。
感染茲卡病毒的個案曾在3月中旬至4月上旬前往安哥拉，4月2日至4日陸續出現發燒、頭痛及倦怠等症狀，5日因出現紅疹於當地就醫，4月6日、7日出現關節痛及肌肉痛。目前與個案同住、同職場的接觸者均無疑似症狀，地方衛生單位已啟動相關防治，給予「1+6原則」的衛教。
我國自2016年迄今，共有14例茲卡病毒確定病例，均為境外移入，感染國家為泰國4例、越南及馬來西亞各2例，印尼、新加坡、聖露西亞、聖文森及格瑞那丁、美國（佛州邁阿密）與安哥拉各1例。
疾管署副署長羅一鈞表示，由於茲卡病毒已獲得控制，去年11月世界衛生組織已經解除「國際公衛緊急事件」，不過，中南美洲、東南亞、非洲仍有疫情，國人仍須提防蚊子的叮咬傳染。
疾管署已將持續具流行疫情或可能有本土傳播之61國/屬地，包括亞洲新加坡、馬爾地夫2國及非洲安哥拉等3國，旅遊疫情建議列為第二級警示（Alert）；印尼、泰國、孟加拉、柬埔寨、寮國、馬來西亞、菲律賓與越南等地曾有疫情，惟近期無疫情亦無證據顯示當地已阻斷病毒流行之18國，旅遊疫情建議列為第一級注意（Watch）。
(中時)
關鍵字：茲卡病毒
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