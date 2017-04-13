竊賊趁大雨行竊 苗警9小時人贓俱獲
苗栗警方12日9點許接獲民眾報案，表示停放頭份市上埔路旁的大貨車遭竊，員警調閱附近路口監視器，清查來往人車後發現1部新竹籍自小客車非常可疑，深入清查後發現徐姓車主父親有竊盜前科，研判徐嫌涉有重嫌。
斗坪派出所長溫坤展帶領警員吳順富、黎人豪及偵查隊偵查佐范增乾及頭份所警員廖昱翔等前往徐男位於新竹縣湖口鄉住處查緝，發現徐嫌正在整理竊來的大貨車，員警立即上前盤查，徐嫌只好坦承竊盜，另在徐嫌身上查獲安非他命。
徐男向警方表示，因缺錢花用起貪念，發現頭份市上埔路旁停放一部10.5噸大貨車，趁昨天凌晨3點許、下大雨時前往偷車，認為較不引人注意，沒想到還是被警方查獲，全案依竊盜、毒品等罪嫌將徐男移送苗栗地檢署偵辦。
(中時)
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